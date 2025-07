Caldo africano: domani bollino rosso a Palermo, arancione a Catania

Martedì torrido, soprattutto al centro sud. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino delle ondate di calore curato dal ministero della Salute, domani a Palermo scatterà l’allerta di livello 3, la più elevata (bollino rosso) mentre in sei città (Campobasso, Catania, Latina, Pescara, Reggio Calabria e Roma) sarà allerta di livello 2 (arancione). In ulteriore ascesa le temperature, specie quelle percepite: attesi 39 gradi a Catania, 38 a Latina e Reggio Calabria, 37 a Cagliari e Napoli, 36 a Palermo, Roma e Messina. Mercoledì 23 bollino rosso a Campobasso e temperature ancora molto alte in Sicilia (37 gradi percepiti a Catania). Per la giornata di oggi, i bollini arancione sono 11, i rossi uno (a Perugia).