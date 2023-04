Il Catania contro l’Acireale cerca l’undicesima

Carico e motivato. Il Catania ha preparato al meglio la stracittadina di domani contro l’Acireale con l’obiettivo di conquistare la 14esima vittoria consecutiva in campionato. Il successo di domenica scorsa con il Lamezia Terme ha confermato la volontà dei rossazzurri, nonostante una promozione in Lega Pro conquistata con largo anticipo, di non voler ridurre l’andatura di marcia. Vincere le ultime cinque gare di campionato per stabilire altri primati e scrivere così in maniera indelebile il nome del club etneo negli almanacchi calcistici. Già ora i numeri della squadra allenata da Giovanni Ferraro sono da stropicciarsi gli occhi: 25 vittorie, di cui dieci in trasferta, tre pareggi e una sola sconfitta con 78 punti portati a casa sugli 87 a disposizione. Se questo non dovesse bastare, si possono aggiungere i 16 clean sheet, dieci dei quali ottenuti al Massimino, le 65 reti realizzate e le sole 15 subite che fanno della difesa del Catania la migliore dei nove gironi della serie D, oltre che l’unica squadra europea ad avere vinto tutte le gare disputate nel 2023.

Formazione

Per la sfida contro l’Acireale, mister Ferraro dovrà sciogliere alcuni dubbi legati all’undici da mandare in campo. L’allenatore rossazzurro ritroverà a centrocampo il 2004 Mattia Vitale che ha scontato il turno di squalifica. Probabile che a completare il terzetto di metà campo saranno Lodi, ex di lusso, e Rizzo. Nessuna sorpresa per quanto riguarda la linea di difesa con Bethers tra i pali, Rapisarda e Castellini sugli esterni, Somma e Lorenzini come centrali. Le incertezze riguarderanno il tridente d’attacco dove a giocarsi un posto da titolare saranno come sempre in sette: Sarao, che parte favorito, Chiarella, De Luca, Jefferson, De Respinis, Litteri e Giovinco. Un dilemma che con molta probabilità verrà risolto nelle prossime ore dal tecnico etneo.