Calcio a 5, la Meta Catania Bricocity parte subito in quinta. Stasera alle 21 su Sestarete replica del match contro la L84

Ricominciare cercando subito la strada giusta, fatta di costanza, forza e ricerca del successo. Per la Meta Catania Bricocity l’esordio nell’ennesimo campionato di Serie A, è coinciso con lo Sky-match di giornata contro una L84 anch’essa smaniosa di riscatto, dopo il flop della stagione scorsa.

Vittoria netta per i rossazzurri, bravi a conquistare un netto 5-1 in una sfida che sarà possibile rivedere stasera a partire dalle ore 21:00 su Sestarete TV (canale 81 del digitale terrestre, visibile in tutta la Sicilia).

La cronaca: Rossazzurri da scoprire, da studiare, da testare e verificare dopo un ottimo pre-campionato, ma con un finale di preparazione ricco di problemi fisici per alcuni protagonisti. Tarantino rinunciava al nuovo pivot spagnolo Garcia, non ancora al meglio dopo un problema muscolare, e spazio al roster completo nonostante un Vaporaki tornato da poco dalla trasferta albiceleste e con Pulvirenti assente per squalifica. Partita intensa fin dai primi minuti: la L84 partiva bene mettendo pressione, ma Tornatore era sempre ben presente. Due squadre però molto tattiche e legate, ma soprattutto applicate dai dettami dei loro tecnici. Otto minuti dove succedeva poco, nonostante Nelson Lutin prima e Vaporaki dopo, pescato da Silvestri, non riuscissero a bucare il portiere della L84. Il francese rossazzurro Nelson Lutin era presente e irriverente in zona gol e proprio lui mandava davanti alla porta Bocao, che non riusciva però a trovare la porta. Al dodicesimo gara sbloccata: illuminante l’assist del capitano Musumeci con Podda chirurgico, che tutto solo, batteva il portiere della L84 per lo 0-1. Dopo due minuti la reazione della L84, con l’azione personale di Josiko che sterzava sul destro e pescava il pareggio sul primo palo di Tornatore. Tarantino ruotava il roster, ma trovava tanta imprecisione in impostazione da parte dei suoi, mentre gli uomini di Paniccia provavano a sfruttare gli errori degli etnei sfiorando il raddoppio. Nella ripresa primi sette minuti intensi, con Tornatore protagonista con due super interventi, mentre la Meta Catania Bricocity reagiva con Musumeci prima e Nelson Lutin dopo, a sfiorare il palo. A metà della seconda parte di gara il volo perfetto di Tornatore, che smanacciava sopra la traversa la botta sicura di Siqueira. Poi toccava a Musumeci, che accarezzava con il diagonale di destro il palo della porta della L84 e due minuti dopo “strozzava” troppo il tiro al volo, su angolo di Vaporaki. A sei dal termine la super occasione: Musumeci apriva per Alonso, lo spagnolo pescava il taglio sul secondo palo di Vaporaki che, a tu per tu col portiere, non trovava il tocco sotto porta decisivo. All’improvviso Bocao, con il brasiliano che accendeva la luce del match in maniera decisiva. Prima super scavetto illuminante, che pescava il tiro al volo di Alonso per l’1-2, poi su contropiede orchestrato da capitan Musumeci pescava il destro (un bolide), che bucava, a quattro dal termine, la porta della L84 per l’1-3 dei suoi. L84 che provava la disperata carta del portiere di movimento, ma ancora Bocao sul recupero palla dalla sua area trovava la parabola del 1-4. A un minuto dalla fine, stesso spartito e stavolta era Vaporaki a disegnare la traiettoria perfetta con la porta sguarnita, chiudendo 1-5 una super gara.

Parte con la quarta ingranata quindi la Meta Catania Bricocity, che apre il suo campionato con una vittoria fatta di volontà, muscoli e colpi. Da segnalare un super Bocao, autore di una doppietta, e i primi tre punti in classifica in vista della gara e dell’esordio al PalaCatania, in programma venerdì 30 settembre alle ore 20:30, contro Pescara.

IL TABELLINO:

L84-META CATANIA BRICOCITY 1-5 (1-1 p.t.)

L84: Pedro Henrique Siqueira, Tuli, Josiko, Cuzzolino, Vidal, De Felice, Lucas Siqueira, Cerbone, Turmena, Vidal, Egea, Pazetti, Luberto. All. Alfredo Paniccia

META CATANIA BRICOCITY: Tornatore, Bocao, Vaporaki, Podda, Musumeci, Podda, Messina, Silvestri, Juan Alonso, Corallo, Licandri, Dovara. All. Carmine Tarantino

MARCATORI: 11’25” p.t. Podda (M), 12’36” Josiko (L), 13’18” s.t. Juan Alonso (M), 15’19” Bocao (M), 16’45” Bocao (M)

AMMONITI: Tuli (L),Podda (M), Juan Alonso (M), Turmena (L), Corallo (M), Vidal (L), Cuzzolino (L)

ARBITRI: Simone Zanfino (Agropoli), Andrea Saggese (Rovereto), Fabio Mavaro (Parma); CRONO: Andrea Antonio Basile (Torino)