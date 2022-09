Calcio a 5, esordio storico in serie A per il città di Melilli

La prima volta è sempre speciale. Sabato 24 settembre per la città di Melilli è una data che in molti ricorderanno a lungo. L’esordio in campionato nella massima serie di calcio a 5 ha regalato emozioni e gioia per un team che al cospetto dei grandi club vuole portare avanti il nome della Sicilia. Dopo la storica promozione contro il Regalbuto, la piccola società di Melilli ha scritto un pezzo importante della sua storia. Una città in festa che adesso può portare in giro per l’Italia i colori neroverdi. La prima partita che aprirà la regular season troverà di fronte gli esperti della Came Dosson. Il club veneto è tra i più esperti della categoria e per i siciliani potrebbe essere un test pieno di insidie. Il fischio d’inizio è previsto per le 15.30 e, per chi ama lo sport e il calcio a5, potrà assistere alla gara su Sestarete Tv – canale 81. Una bella pagina sportiva per tutto il movimento siciliano e soprattutto per Melilli.