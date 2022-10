Cagnolina gettata nella fontana nei pressi della stazione. Cittadino si cala in acqua e la salva

Gettata nella profonda fontana davanti alla stazione centrale di Catania e poi rimasta intrappolata per ore al freddo e tremante sotto il getto dell’acqua. È la triste avventura che ha avuto come protagonista una cagnolina di taglia media. L’animale, probabilmente in cerca di aiuto fin dalla notte, aveva provato a uscire dall’acqua aggrappandosi su una roccia in pietra lavica all’interno della grande vasca. Rimanendo però intrappolata al masso a causa di una sciarpa di lana che qualcuno le aveva legato al collo con un doppio nodo e ferendosi le zampe. Allertate da numerosi cittadini di passaggio, sul posto sono arrivate diverse pattuglie della polizia che hanno coordinato il soccorso. Inutile un primo tentativo di un cittadino che ha provato ad avvicinare l’animale, aggressivo a causa della paura e del dolore.

Decisivo invece il successivo intervento degli operai della Multiservizi, che hanno provveduto a spegnere il getto dell’acqua. Favorendo così un altro speciale soccorritore: un altro cane, di passaggio insieme al proprio padrone che ha provveduto a calare l’animale nella vasca così che potesse raggiungere la propria simile in difficoltà. Impossibile per il cane sciogliere il nodo, ma il suo intervento ha tranquillizzato la cagnolina intrappolata permettendo a un altro cittadino di avvicinarsi. Entrato dentro la fontana, con acqua putrida e stracolma di rifiuti, l’uomo è riuscito a immobilizzare con una maglietta l’animale spaventato e a portarlo in salvo. Subito coperta con un telo termico e dopo aver provato a riconquistare la libertà rischiando però di finire investita, la cagnolina è stata affidata alle cure dei volontari dell’associazione animalista Enpa. Stando a quanto trapelato, le forze dell’ordine potrebbero visionare le immagini delle telecamere presenti nei pressi della fontana per risalire all’autore del gesto.