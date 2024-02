Cade con un parapendio in territorio di San Michele di Ganzaria. Intervento di 118 e pompieri

È caduto, in un’area impervia, con il parapendio in territorio di San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania. Il fatto è avvenuto questo pomeriggio. Sul posto, per soccorrere l’uomo, sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone. Il ferito ha un trauma toracico ed è stato immobilizzato.