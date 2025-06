Cadavere di un uomo ritrovato in un terreno vicino l’autostrada A20, indagini in corso

Un uomo è stato trovato morto in tarda mattinata in un terreno agricolo a Giammoro, in provincia di Messina, a pochi metri dall’autostrada A20 che collega il capoluogo peloritano a Palermo. A segnalare il ritrovamento è stato un cittadino che ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi rilievi. Accanto al corpo sono state rinvenute diverse tracce di sangue e al momento non si esclude alcuna pista investigativa. Le autorità stanno lavorando per risalire all’identità della vittima e chiarire le circostanze del decesso. Presenti anche il sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, e altre autorità locali. La notizia è stata riportata dalla Gazzetta del Sud.