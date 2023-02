Palermo, un cadavere ritrovato al porto. «In acqua da almeno venti giorni»

Il cadavere di un uomo è stato recuperato in mare a quattro miglia dal porto di Palermo. La salma, ripresa dalle acque dalla capitaneria di porto, è stata trasferita al Policlinico. Il medico legale, dopo una prima ispezione cadaverica, ha stabilito che si tratta di un uomo che si trovava in mare da circa venti o trenta giorni. Alto un metro e 66 centimetri, ha una cicatrice in corrispondenza del ginocchio sinistro. Sul corpo non ci sono tatuaggi ed è privo dell’arcata dentale inferiore. Addosso al cadavere è stato trovato il pantalone di una muta e un giubbotto di colore nero. Inoltre, attorno al collo è stato trovata una cintura di salvataggio di colore arancione senza alcuna indicazione.