Cadavere mummificato trovato in una casa a Comiso: in corso le indagini

Il cadavere mummificato di un’anziana è stato trovato poco dopo le 14 di oggi in un’abitazione di Comiso, in provincia di Ragusa. Secondo quanto è stato ricostruito finora, la donna viveva con il figlio, un infermiere in servizio nell’ospedale del paese del Ragusano. Il corpo senza vita, ormai mummificato, dell’anziana è stato scoperto dalla polizia. Stando alle testimonianze raccolte dagli inquirenti che hanno già sentito alcuni conoscenti, la donna era ospite in una struttura di assistenza per anziani. Adesso si aspetta l’ispezione cadaverica da parte del medico legale e il sopralluogo del magistrato di turno.