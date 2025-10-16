Lipari, recuperato un cadavere tra gli scogli: potrebbe essere di un 39enne scomparso

16/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Tra gli scogli di Lipari è stato ritrovato un cadavere. L’ipotesi è che sia quello del 39enne Ivano La Greca che è scomparso da domenica.

Il cadavere ritrovato a Lipari

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nel pomeriggio di oggi a Lipari. Precisamente il cadavere è emerso tra gli scogli nella zona delle Torricelle. L’ipotesi principale degli inquirenti è si tratti del corpo senza vita di Ivano La Greca. Il cadavere, intanto, è stato recuperato dai vigili del fuoco e trasferito all’obitorio per gli accertamenti medico-legali.

L’ipotesi dello scomparso

Il 39enne Ivano La Greca, residente nella frazione di Castellaro (Quattropani) di Lipari, era stato visto l’ultima volta nella mattinata del 13 ottobre, nei pressi della piazza di Marina Corta. L’allarme per la sua scomparsa era stato lanciato dai familiari. Preoccupati per il mancato rientro a casa del 39enne. Le ricerche, coordinate dai carabinieri di Lipari, si sono concentrate in un’area particolarmente impervia, alle spalle dell’abitato di Quattropani.

Le ricerche dell’uomo scomparso

Alle operazioni di ricerca hanno partecipato i vigili del fuoco del distaccamento di Lipari. Anche un elicottero dei pompieri è stato impegnato nel sorvolo dell’isola. Nelle ricerche sono stati impegnati pure i volontari del gruppo comunale di Protezione civile. La prefettura di Messina ha attivato il piano di intervento per le persone scomparse, affidando il coordinamento alle forze dell’ordine presenti sul territorio. Le autorità competenti stanno ora effettuando gli accertamenti necessari per chiarire se il corpo senza vita ritrovato sia quello del 39enne scomparso. Altre indagini saranno poi necessarie per individuare le circostanze e le cause del decesso.

