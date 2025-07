Catania, cadavere ritrovato alla scogliera: vittima un uomo di 68 anni

Alla scogliera di Catania è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo di 68 anni, nei pressi del centro fieristico de Le Ciminiere. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe caduta sugli scogli, ma restano ancora da chiarire le dinamiche dell’accaduto. Il corpo è stato recuperato grazie a un intervento congiunto dei vigili del fuoco, intervenuti via mare con un gommone, della polizia, presente con moto d’acqua e pattuglie delle Volanti, e della guardia costiera, che ha avviato le indagini. La zona è stata transennata per consentire i rilievi e le operazioni di recupero in sicurezza. Sarà l’autorità giudiziaria, nelle prossime ore, a stabilire eventuali ulteriori accertamenti.