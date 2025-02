Butera, in un pollaio nascosto un fucile a canne mozze e decine di cartucce

In un pollaio c’erano un fucile a canne mozze e decine di cartucce. A Butera, in provincia di Caltanissetta, un 76enne è stato arrestato dai carabinieri. In un pollaio – nascosti in un tubo di plastica – avrebbe tenuto un fucile a canne mozze, che è risultato rubato nel Nord Italia, e 63 cartucce calibro 12 in ottimo stato di conservazione. Tutto è stato sequestrato e l’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari con braccialetto elettronico. Il ritrovamento è avvenuto durante una perquisizione in un terreno di contrada Fontana. Le indagini sono coordinate dalla procura di Gela, sempre nel Nisseno.