Bus turistico si schianta in territorio di Santa Venerina. I feriti sono 16 turisti albanesi

Un piccolo autobus che trasportava diverse persone, a quanto pare tutti turisti provenienti dall’Albania, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 16. Il mezzo, secondo le prime informazioni, procedeva da Zafferana Etnea in direzione Santa Venerina, in provincia di Catania. Le cause del sinistro non sono ancora note ma potrebbe essersi trattato di un guasto ai freni. Sul posto il 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Acireale e Riposto. Allertati diversi ospedali di Catania e provincia. Le persone rimaste ferite sono 16, per uno di loro è stato necessario il trasferimento in elisoccorso. Nessuno è in gravi condizioni.