Un bunker della droga a Trapani. È quanto hanno scoperto i carabinieri nel quartiere San Giuliano. Grate, porte di ferro e cunicoli da utilizzare per sfuggire a eventuali blitz delle forze dell’ordine.

Il blitz nel bunker della droga a Trapani

I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto del nucleo carabinieri cinofili di Palermo-Villagrazia, sono riusciti a penetrare all’interno del bunker della droga. I militari hanno arrestato tre persone: un 21enne, un 32enne e una 26enne, tutti di Trapani. Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, lo scambio di droga e soldi sarebbe avvenuto direttamente attraverso le grate. E tutto sarebbe stato monitorato da un esteso sistema di videosorveglianza. Una ventina di carabinieri hanno comunque assediato l’edificio per evitare eventuali fughe e sono poi entrati nell’immobile con l’aiuto dei vigili del fuoco.

La droga nascosta nel bunker

Il cane Ron ha fiutato la droga nel vano dell’ascensore. Al termine della perquisizione, sono stati trovati e posti sotto sequestro: 216 grammi di crack; 106 grammi di cocaina; 60 grammi di hashish. Oltre ai diversi tipi di sostanze stupefacenti, all’interno del bunker sono stati trovati quattro bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente. All’interno della struttura anche 3687,90 euro in contanti, una somma ritenuta provento dell’attività illecita dello spaccio di droga. I due uomini sono stati trasferiti in carcere a Trapani, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari.