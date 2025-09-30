Oltre cinque chili di cocaina sequestrati a Trapani e tre gli arresti. Sostanza stupefacente destinata alle piazze di spaccio della città. La polizia ha arrestato tre persone, due delle quali insospettabili.

Gli arresti degli insospettabili per la cocaina a Trapani

Un insospettabile il primo degli arrestati: un 40enne trapanese, incensurato, titolare di una ditta di impianti di condizionamento. L’uomo è stato sottoposto a un controllo per strada. Durante la perquisizione personale, la polizia ha trovato un involucro con dieci grammi di cocaina. In casa poi gli agenti hanno trovato altri 639 grammi della stessa droga, oltre a un bilancino di precisione e a diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. Su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha sottoposto l’arrestato ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

La giustificazione del volontario del soccorso sanitario

A distanza di pochi giorni, un altro insospettabile trovato nella disponibilità di 108 grammi

di cocaina. Si tratta di un 38enne trapanese, incensurato, volontario di un’associazione di soccorso

sanitario. L’uomo è stato sottoposto a un controllo che ha consentito agli investigatori della squadra mobile di trovare, nell’abitacolo del veicolo che guidava in quel momento, un involucro trasparente

contenente cocaina sottovuoto. Secondo quanto dichiarato dal giovane, la droga era destinata a essere consumata durante una gita in barca, a cui avrebbe partecipato, nei giorni seguenti, insieme ad alcuni amici. Il 38enne è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari con il braccialetto elettronico.

La cocaina nascosta nei filtri dell’aria condizionata

Nello stesso giorno, i poliziotti hanno arrestato anche un siracusano di 42 anni, con precedenti specifici, fermato nel noto quartiere Villa Rosina di Trapani. L’uomo non si è fermato all’alt e gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo. A bordo del veicolo, il 42enne stava trasportando diversi involucri di cocaina, alcuni dei quali nascosti nel vano dei filtri dell’aria condizionata, per un peso complessivo di quattro chili e mezzo. Su richiesta della procura, l’uomo è stato arrestato e portato in carcere.

La cocaina a Trapani

La cocaina sequestrata, per un peso complessivo di oltre cinque chili, era certamente destinata alle piazze

di spaccio del Trapanese. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 500mila euro. Il quantitativo si aggiunge ai 12 chili di cocaina già sequestrati all’inizio dell’estate nel territorio in provincia di Trapani.