Foto di carabinieri

Brucia l’auto del vicino rivale ma una telecamera immortala tutto e viene arrestato. È accaduto a Calatafimi Segesta, piccolo Comune in provincia di Trapani. I fatti risalgono alla notte del 22 ottobre. Protagonista un 40enne che adesso è finito agli arresti domiciliari, accusato di incendio doloso. Nel mirino dell’uomo erano finiti i mezzi del vicino, un 52enne. Come mostra un video diffuso dai carabinieri si vede il 40enne mentre appicca l’incendio utilizzando del liquido. Le fiamme hanno distrutto una Bmw ma hanno risparmiato una seconda auto.