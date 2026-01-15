Bronte, truffa del finto carabiniere: rubati soldi e gioielli a una 79enne

Due finti carabinieri arrestati dai veri carabinieri di Bronte, nel Catanese, per estorsione: è l’ennesimo caso di truffa ai danni di una 79enne del posto. La signora era da sola in casa quando è stata contattata da un falso militare, che ha ripetuto il solito copione. Raccontando di un incidente commesso dal figlio e della necessità di pagare una ingente somma per evitargli l’arresto. Una volta spaventata a dovere la vittima, i truffatori si sono presentati in casa della donna, che ha consegnato loro soldi e gioielli. La 79enne, rendendosi conto dopo di essere stata truffata, si è rivolta ai carabinieri – quelli veri – per denunciare.

I militari hanno quindi acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, ricostruendo i movimenti di due uomini. Tramite banca dati e comparazione fotografica con la collaborazione della vittima, che li ha riconosciuti, sono così stati identificati due giovani di 20 e 23 anni, residenti a Catania. Entrambi ritenuti responsabili della truffa ai danni della 79enne. E denunciati per estorsione aggravata.