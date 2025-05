Bovini sui binari, non parte il treno dall’aeroporto di Palermo

Foto generata con IA

Un treno dall’aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, in direzione del capoluogo, non è partito perché la linea ferrata era bloccata da un gruppo di bovini. Disagi per i passeggeri che hanno dovuto trovare un mezzo alternativo per raggiungere la loro destinazione. Gli animali sono stati allontanati dai binari e il traffico ferroviario è ripreso regolarmente.