Borgetto, esplode la moka mentre prepara il caffè: morta insegnante in pensione

L’incidente è avvenuto ieri, oggi la donna è morta. Lucia Taormina, 66enne insegnante in pensione, è morta dopo 24 ore di agonia, dovuta alle molte ustioni riportate. La tragedia è avvenuta a Borgetto, in provincia di Palermo. Ieri la donna è stata colpita da una moka incandescente esplosa all’improvviso. Taormina, che si trovava in casa da sola, è stata trovata dal marito riversa a terra. Oggi pomeriggio i funerali a Partinico, comune nel quale la donna ha insegnato per anni.