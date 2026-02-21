Rubano la cassa bancomat facendo esplodere una bomba

21/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Ancora un colpo esplosivo in una delle ormai poche banche in provincia. Un bancomat della banca Bnl è stato fatto esplodere alle ore in via Nazionale, nella frazione Giammoro a Pace del Mela, nel Messinese. La bomba piazzata all’ingresso della banca, detonando, ha provocato un incendio, con ingenti danni. Ma i ladri sono comunque riusciti a portare via la cassaforte con i soldi. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri che si occupano delle indagini per risalire agli autori della rapina. Anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. Rintracciati sul luogo del furto dei chiodi a tre punte, del tipo usato per forare le gomme dei mezzi di passaggio. Probabilmente per assicurarsi un eventuale vantaggio nella fuga.

