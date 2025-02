A Enna il maltempo rende inagibile il bocciodromo. Sindaco: «Riaprirlo è una nostra priorità»

Il vento e il maltempo degli scorsi giorni hanno danneggiato il tetto del bocciodromo comunale a

Enna rendendo inagibile la struttura. «Si è staccata una porzione di tetto e si sono rotti diversi vetri», spiega l’assessora allo Sport Rosalinda Campanile che ha pubblicato anche le foto sulla propria pagina Facebook. Nella struttura di via Pisciotto era in corso un campionato che non potrà più essere giocato per ragioni di sicurezza.

«Insieme al sindaco Maurizio Dipietro – aggiunge l’assessora Campanile – abbiamo deciso di intervenire immediatamente sia per una ragione di sicurezza ma anche perché quel campo è frequentato da ragazzi speciali che giocano a bocce». Stando a quanto fa sapere la componente della giunta, dei sopralluoghi sarebbero già stati effettuati e la conclusione sarebbe «l’idea di fare una ristrutturazione totale». Nel frattempo, l’intenzione è di intervenire «in urgenza» per mettere in sicurezza la struttura.

«Lo sport è la migliore medicina per la nostra società – ha dichiarato il sindaco di Enna – Il bilancio comunale è in grande sofferenza e si deve fare fronte a tantissime esigenze. Ciononostante, abbiamo deciso che questo intervento è una priorità e abbiamo deliberato – ha garantito il primo cittadino – un prelievo dal fondo di riserva, non essendovi altre somme disponibili, per eseguire questi lavori. Gli uffici – ha concluso Dipietro – si metteranno al lavoro già la prossima settimana per dare esecuzione all’indirizzo politico di ripristino del bocciodromo».