Un cane è stato trovato scuoiato e impiccato a Blufi, nel Palermitano

Foto di Veronica Castagna

Alcune settimane fa la notizia della sua sparizione, ora quella della sua morte dopo aver subito delle torture. A Blufi, in provincia di Palermo, è stato trovato morto un piccolo cane di nome Brian. Il cane sarebbe stato legato zampe e muso, violentemente picchiato – tanto da scuoiarlo – e poi impiccato. L’Associazione italiana difesa animali e ambiente (Aidaa) ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e l’istituzione di una taglia di 1500 euro, che verrà pagata a chi con le sue informazioni fornite «aiuterà a individuare e far condannare in via definitiva gli autori di questo crimine». La scomparsa del cane era stata segnalata su Facebook dalla famiglia con cui l’animale abitava.