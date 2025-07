Blitz dei carabinieri allo Zen: sequestrati armi, munizioni e droga

Foto di carabinieri

Un blitz è stata condotto dai carabinieri della compagnia di Palermo San Lorenzo, con il supporto delle unità cinofile e del nucleo Radiomobile, nel quartiere Zen del capoluogo siciliano. Il blitz ha portato al sequestro di una pistola pronta a sparare, decine di proiettili e sostanze stupefacenti di vario tipo, nascosti con ingegnosità tra androni, sottoscala e cassette postali. A scoprire il primo indizio utile sono stati i militari della stazione San Filippo Neri, coadiuvati dal pastore tedesco Ron del nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia, durante un controllo mirato alla ricerca di droga. All’interno dell’androne di un edificio in via Costante Girardengo, sotto una piastrella, è stata trovata una chiave per l’apertura delle cassette postali. L’intuizione investigativa si è rivelata fondata: poco dopo, all’interno di una di queste cassette, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, carica con cinque colpi e pronta all’uso, oltre a ulteriori cinque munizioni occultate in un guanto in lattice.

Le perquisizioni si sono estese anche a un soppalco ricavato all’interno di un sottoscala, dove era nascosto un panetto di hashish da 77 grammi. Altri 7,5 grammi, suddivisi in sette dosi, erano stati occultati in un barattolo metallico posizionato sotto una cassa di plastica sulla pubblica via. L’attività ha consentito anche il rinvenimento di 30 dosi di marijuana, per un totale di 26 grammi. L’operazione ha avuto un ulteriore sviluppo in via Socrate di Agrigento, dove i motociclisti del nucleo Radiomobile hanno scoperto un magazzino al cui interno erano custoditi due sacchetti di plastica contenenti 52 proiettili calibro 38 special.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sarà sottoposto ad accertamenti tecnici da parte del R.I.S. di Messina. Gli inquirenti puntano a risalire ai proprietari dell’arma e delle munizioni e a verificare se la pistola sia stata impiegata in episodi criminali ancora irrisolti.