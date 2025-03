Blitz antimafia Old horse, al vertice del gruppo dei Santapaola c’era un macellaio 71enne

Una macelleria come base logistica della famiglia di Cosa nostra dei Santapaola nei territori di San Pietro Clarenza e Belpasso, in provincia di Catania. A gestire l’attività il 71enne Giuseppe Orazio Santonocito, indicato già dal 2016 come il reggente operativo del gruppo criminale. A lui si deve il nome dell’operazione Old horse (vecchio cavallo) portata a termine nelle ultime ore dai carabinieri su delega della procura di Catania. Santonocito, tra una polpetta di carne e l’altra, si sarebbe occupato in prima persona di recuperare crediti per conto di alcuni imprenditori. Il tutto utilizzando metodi non proprio amichevoli.

Durante le indagini sarebbe emerso anche il conseguimento per il sodalizio di indebite utilità consistite non solo in somme di denaro ma anche nella consegna di beni, ad esempio generi alimentari, da destinare agli affiliati detenuti. Lo spaccio della marijuana invece, seppure non attività prevalente del gruppo, sarebbe stato esercitato dall’indagato Alfio Caruso ritenuto, sulla base degli indizi raccolti, braccio destro di Santonocito, anche al fine di impedire l’ingresso di altri gruppi criminali nel

territorio di San Pietro Clarenza e Belpasso.



Persone destinatarie della misura cautelare in carcere: