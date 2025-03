Blitz antimafia a Belpasso e San Pietro Clarenza: arrestate nove persone

Foto di Dario De Luca

Blitz antimafia dei carabinieri in provincia di Catania. Oltre 100 militari stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 9 persone. Sono indagate per associazione a delinquere di stampo mafioso a carattere armato, estorsione, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti aggravate dal metodo mafioso. L’indagine, culminata nell’operazione Old Horse trae origine dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e dalle risultanze investigative emerse da precedenti operazioni quali Sotto Scacco e Black Lotus. Gli accertamenti avrebbero permesso di evidenziare l’egemonia della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano nei Comuni di San Pietro Clarenza e Belpasso, con interessi nelle estorsioni per il recupero crediti e nello spaccio di droga.