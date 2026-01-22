Bimba di 17 mesi ingerisce le pillole della mamma: è in terapia intensiva

Foto generata con AI

Una bimba di 17 mesi è arrivata ieri al pronto soccorso di Caltanissetta dopo aver ingerito le pillole della madre. La piccola è stata subito sottoposta agli accertamenti da parte del personale dell’ospedale Sant’Elia e, dopo le prime cure, è stata trasferita al reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Di Cristina di Palermo. Dove si trova ricoverata per ulteriori cure.