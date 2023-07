Palma di Montechiaro, aperta un’inchiesta sulla bimba morta soffocata dal latte

La procura di Agrigento ha deciso di aprire un’inchiesta sulla vicenda della bimba di sei anni morta soffocata dal latte a Palma di Montechiaro, nell’Agrigentino, lo scorso 28 giugno. Sul corpo della bambina è stata già disposta l’autopsia nell’ambito di un fascicolo che, al momento, sarebbe a carico di ignoti. Nonostante i tentativi da parte dei medici della Terapia intensiva, di Pediatria, Cardiologia e del Pronto soccorso, non c’è stato nulla da fare per la bimba che sarebbe arrivata quasi in fin di vita all’ospedale San Giovanni di Dio. Stando alle prime ricostruzioni, l’allarme sarebbe scattato quando i genitori si sarebbero accorti che la piccola – che pare soffrisse di una malattia genetica che la costringeva a stare a letto – non avrebbe più respirato bene dopo averle dato il latte.