Prevendita Canicattì-Catania, polverizzati in poche ore i 3506 tagliandi disponibili

Polverizzati. Come previsto. I 3506 tagliandi messi a disposizione dei tifosi rossazzurri per il match di domenica contro il Canicattì, che dovrebbe consegnare la matematica promozione in Lega Pro, hanno subito trovato i loro proprietari. Una corsa al tagliando che rispecchia la voglia di una tifoseria che sta aspettando con trepidazione la gara del Tomaselli per liberare la sua gioia e dimenticare, per quanto possibile, il dolore per la cancellazione della matricola 11700 e di 76 anni di storia.

Entusiasmo

Una città, come detto, che si sta preparando a festeggiare e a offrire il suo tributo alla squadra guidata da Ferraro. Nella giornata della rinascita potrebbe esserci un protagonista inaspettato, cioè il presidente Ross Pelligra. Il patron del Catania, ripartito lunedì scorso per l’Australia, a quanto pare non ha nessuna intenzione di perdersi la notte di festa. Quello che è certo è che, per brindare alla promozione, la società ha già riservato uno dei ristoranti più in voga della città. Si andrà lì dopo che Lodi e compagni avranno fatto il giro dei quartieri del centro storico della città a bordo di un bus scoperto.

Lavoro

Chi non può concedersi ancora distrazioni è la squadra. I ragazzi di Ferraro hanno ancora tre giorni per preparare al meglio la partita di domenica. A Ragalna si proveranno gli ultimi schemi tattici e si verificheranno le condizioni fisiche di tutti per consentire all’allenatore rossazzurro di poter schierare, come sempre, gli elementi più in forma. In palio non c’è solo la possibilità di conquistare con larghissimo anticipo la promozione, ma anche quella di allungare a 12 le vittorie consecutive in campionato e migliorare ancora di più uno score stagionale che finora è stato eccezionale. Solo dopo avere centrato il 24esimo successo in campionato, su 28 partite, si potrà cominciare la festa che sarà tutta rossazzurra.