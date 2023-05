Biancavilla, denunciato un carrozziere abusivo col reddito di cittadinanza

Ufficialmente disoccupato ma in realtà avrebbe allestito e gestito senza nessuna autorizzazione un’officina meccanica abusiva dentro un garage del padre nella periferia di Biancavilla, in provincia di Catania. Per questo un 59enne pregiudicato biancavillese è stato denunciato dai carabinieri di Paternò per esercizio abusivo della professione, gestione e smaltimento illecito di rifiuti e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Con la sua officina irregolare, l’uomo avrebbe anche occupato abusivamente parte della strada dove avrebbe parcheggiato, su carrelli elevatori e cavalletti, le auto da riparare. Lungo la via, infatti, i militari hanno trovato diverse macchine parzialmente smontate e con il cofano motore aperto e un furgone con il cassone alzato già suddiviso in più pezzi. All’interno del garage, invece, sono stati trovati gli attrezzi da lavoro e molti rifiuti speciali, tra cui parti di motori di auto, oli e batterie esauste.

L’officina abusiva è stata sequestrata e i veicoli in riparazione sono stati riaffidati ai proprietari, ignari che l’attività fosse irregolare. Il carrozziere abusivo è stato denunciato anche per avere illegittimamente incassato il reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno proceduto, coordinandosi con l’Inps, all’immediata revoca del sussidio economico, con efficacia retroattiva, e all’avvio dell’iter di restituzione di quanto indebitamente ricevuto. Pertanto, il 59enne dovrà riconsegnare alle casse dello Stato 21.850 euro riscossi tra il maggio del 2019 e l’aprile del 2023.