Biancavilla, cade dalla scale di casa e muore a 45 anni: indagini in corso

Un uomo di 45 anni è morto, in ospedale a Catania, dopo essere caduto dalle scale della propria abitazione a Biancavilla (nel Catanese). Quando è arriva nel nosocomio a bordo di una ambulanza del 118, le sue condizioni era già molto gravi a causa delle ferite riportate a seguito della caduta. Come riportato da Video Star, su quello che pare essere stato un incidente domestico sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.