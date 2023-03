Migranti: cibo, kit igienici e coperte dalla Regione all’hotspot di Lampedusa

Cibo a lunga conservazione, kit igienici, vestiti, scarpe e coperte. Beni di prima necessità arriveranno all’hotspot di Lampedusa, dove in questo momento si trovano 2700 migranti (a fronte dei 350 ospiti che sarebbe possibile accogliere). L’iniziativa è partita dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in sinergia con il ministero dell’Interno, il dipartimento dell’immigrazione Sicilia, la prefettura di Agrigento, il Comune di Catania, il comitato nazione della Croce rossa italiana e la Caritas. A portare tutto il necessario al centro di accoglienza per migranti sull’isola di Lampedusa sarà un aereo dell’aeronautica militare il cui arrivo è previsto per oggi pomeriggio. Si sta valutando anche l’invio di altri beni di prima necessità via mare, con il traghetto di linea in partenza domani sera. Inoltre, sempre per la giornata di domani a Lampedusa è attesa anche la visita del presidente Schifani.