Belpasso, tentano di rubare vestiti per 1.300 euro da centro commerciale: arrestati

Foto Google maps

A Belpasso i carabinieri hanno arrestato per tentativo di furto aggravato in concorso un uomo e una donna, rispettivamente di 41 e 40 anni, che avevano appena rubato capi di abbigliamento del valore di quasi 1.300 euro in un negozio di articoli sportivi del centro commerciale Etnapolis.

La coppia, che aveva fatto scattare l’allarme antitaccheggio, è stata inseguita da una dipendente fino al parcheggio, dove è stata bloccata a una pattuglia della stazione carabinieri di Belpasso che stava perlustrando la galleria interrata.

I Carabinieri, dopo aver restituito la merce al responsabile dell’attività commerciale, hanno messo la coppia a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato gli arresti e ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catania.