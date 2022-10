Belpasso, sequestrate cinque tonnellate di materiale esplodente. Ordigni erano caricati su un autotreno

Un centinaio di ordigni del peso di 230 grammi l’uno è stato sequestrato dalla polizia. La misura è stata presa la scorsa settimana, in seguito all’individuazione di un autotreno in cui erano caricate cinque tonnellate di materiale esplodente. Arrestato un 39enne originario di Napoli. L’uomo, Vincenzo Di Stasio il suo nome, è stato intercettato nella zona di Valcorrente-Belpasso.

Una minima parte del materiale era destinato a ditte autorizzate con sede a Belpasso, Giarre e Zafferana. «È stato altresì accertato come gli artifici pirotecnici – si legge in una nota della procura – viaggiassero all’interno dell’autotreno che proprio per eludere divieto a percorrere le strade dei centri abitati per il tipo di carico, veniva allocato per le consegne presso parcheggi di centri commerciali o autorimesse, con la connivenza degli acquirenti ,disposti ad accettare appuntamenti dell’ultimo minuto ed in violazione delle prescrizioni delle rispettive licenze amministrative». La polizia ha denunciato a piede libero tre persone risultate titolari di licenze per la minuta vendita del materiale. Il 39enne è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.