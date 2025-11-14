Belpasso si prepara ai festeggiamenti 2025 di Santa Lucia

Foto di ufficio stampa

Belpasso entra nel vivo dei preparativi per i festeggiamenti 2025 in onore di Santa Lucia, un appuntamento che ogni anno rinnova il profondo legame tra la comunità e la sua Santa Patrona. Dopo l’edizione straordinaria dello scorso anno, segnata dalla presenza del Sacro Corpo della Vergine e Martire siracusana, quest’anno i fedeli potranno lucrare l’indulgenza plenaria legata al Giubileo della Speranza. Dal 30 novembre al 14 dicembre, grazie alla concessione di Luigi Renna, Arcivescovo Metropolita di Catania, la Chiesa Madre Collegiata Maria SS. Immacolata sarà Chiesa Giubilare.

«La nostra Chiesa Madre – dichiara il sacerdote Nunzio Mauro Chirieleison, parroco della Chiesa Madre Collegiata – durante i giorni della festa sarà Chiesa Giubilare. Questo dono di Grazia, insieme alla testimonianza forte di Santa Lucia, ci permetteranno di vivere la festa Patronale nella fede, nella tradizione e nell’innovazione».

Alla presentazione del programma hanno preso parte il sindaco Carlo Caputo, il presidente Vicario del Comitato Cittadino Festa Santa Lucia Belpasso, Orazio Leotta, e il parroco Chirieleison, illustrando i momenti principali che si distinguono per ricchezza e valore spirituale. La Tredicina inizierà il 30 novembre e si concluderà il 12 dicembre con celebrazioni mattutine nella Chiesa Madre. Il 13 dicembre, giorno della festa, si terranno l’apertura della Cameretta, la Svelata del Simulacro e delle Sacre Reliquie e la solenne processione per le vie della città, con l’Omaggio ai Caduti durante la sosta allo Stricanacchio. Il percorso serale includerà anche le vie Gramsci, De Gasperi, Bellini, Kennedy, Fiume e San Giuseppe, per poi rientrare in Chiesa Madre.

Novità, musica e solidarietà

Il 14 dicembre, il Pontificale presieduto da Renna vedrà il sindaco pronunciare l’Atto di affidamento della città a Santa Lucia, seguito dalla processione verso la chiesa di Sant’Antonio di Padova e dal primo “Pranzo solidale di Santa Lucia” organizzato in collaborazione con l’associazione Panis e i Servizi Sociali del Comune. Nel pomeriggio la processione riprenderà davanti al Palazzo di Città per l’omaggio ufficiale della Giunta e del Consiglio Comunale, terminando con la tradizionale Ammarrata nella Cameretta della Santa. I festeggiamenti si chiuderanno il 20 dicembre con l’Ottava, suggellando giorni di preghiera, devozione e comunità.

Quest’anno nasce anche la Commissione Digital, dedicata alla comunicazione online della festa, che permetterà di raccontare emozioni, storia e momenti salienti anche sul web. Le vie e piazze principali saranno illuminate artisticamente dalle ditte IlluminArt di Claudio Manera e Artistiche Luminarie Asero, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato a quattro gruppi bandistici: Corpo Bandistico Città di Belpasso, “Grande Orchestra di Fiati Enrico Annoscia” di Bari, Gran Complesso Bandistico “Filarmonica Jonica-Etnea” di Riposto e Classico Concerto Bandistico Municipale “S. Stefano Protomartire” di Aci Bonaccorsi. Gli spettacoli pirotecnici del 13 e 14 dicembre saranno curati rispettivamente dalle ditte Fuochi S.R.L. F.lli Chiarenza, FireSud di Catania e La Rosa International Fireworks di Bagheria (Palermo), con giochi di fumo e carta colorata per coinvolgere tutta la comunità.