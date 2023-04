A Belpasso, ponteggi a costo zero: due arresti per furto e un minore denunciato

Tre persone sono state colte in flagranza di reato a Belpasso, mentre rubavano il ponteggio edile da una palazzina. Si tratta di due paternesi di 39 anni e del figlio 16enne di uno di loro. A darne l’allarme, un passante lungo la via I Retta di Ponente, che ha chiamato il 112 dopo avere notato i tre intenti a caricare su un camion l’impalcatura montata sull’edificio in fase di restauro. Alla vista dei carabinieri arrivati sul posto, due dei malviventi hanno hanno tentato la fuga, ma sono stati immediatamente bloccati. Il terzo uomo, padre del minore, ha invece mostrato un atteggiamento ostile e minaccioso nei confronti dei militari, colpevoli, a suo dire, di essersi fatti arbitrariamente consegnare i telefoni cellulari e, in particolare, quello «do picciriddu» («del figlio»).

Sul camion, noleggiato da uno dei tre, sono state trovate 40 pedane e i relativi complementi d’ancoraggio riconsegnati al legittimo proprietario. I due uomini sono stati arrestati, mentre il minore è stato denunciato.