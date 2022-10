Belpasso: nel casolare di campagna più di due chili di marijuana, arrestati marito e moglie

A Belpasso, marito e moglie – di 46 e 44 anni – sono stati arrestati dai carabinieri per coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito un terreno in uso alla coppia che si trova in contrada Raffo e, all’interno di un casolare, hanno trovato tre piante di cannabis dall’altezza di due metri e dal peso complessivo di oltre due chili, già raccolte ed essiccate.

Dentro la stessa struttura, i carabinieri hanno rinvenuto inoltre anche un bilancino di precisione utilizzato per il confezionamento delle dosi da preparare per la vendita. I due coniugi sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.