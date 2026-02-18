Due giornate a Belpasso, nel Catanese, per omaggiare Antonino Russo Giusti nel 150esimo anniversario della nascita. La Brigata d’Arte Sicilia Teatro promuove una serie di eventi per celebrare il suo fondatore e rilanciare la tradizione teatrale siciliana. Attraverso il rapporto con scuole, istituzioni e compagnie del territorio. Per ricordare uno tra i maggiori autori del teatro dialettale siciliano. Legato a grandi attori dell’Isola come Tommaso Marcellini, Angelo Musco, Rosina Anselmi e Giovanni Grasso. «Celebrare il nostro fondatore significa rinnovare un impegno verso la nostra identità culturale e il teatro popolare siciliano», spiega Ottavio Sangani, presidente della Brigata d’Arte. Erede della Brigata d’Arte Nino Martoglio, creata da Russo Giusti con un gruppo di autori locali, dopo il suo trasferimento a Belpasso. In seguito ai bombardamenti della seconda guerra mondiale che distrussero la sua casa e il teatro Coppola a Catania.

Il programma degli eventi

La due giorni inizierà venerdì 20 febbraio, alle 17.30, al teatro comunale Nino Martoglio, con la premiazione del concorso Il Teatro di tradizione popolare di Martoglio e Russo Giusti. A cui hanno partecipato, con elaborati creativi, gli alunni e i docenti degli istituti comprensivi Martoglio di Belpasso e Giovanni Paolo II di Piano Tavola. Sabato 21 febbraio sarà il momento del ricordo istituzionale: al mattino, al cimitero di Belpasso, davanti alla tomba di famiglia del commediografo. Mentre alle 10.30 un omaggio floreale verrà deposto, a cura del Comune, sotto al busto di Antonino Russo Giusti nel Giardino Martoglio.

Si proseguirà alle 18, al teatro comunale, con il galà commemorativo alla presenza di autorità (regionali e comunali) e degli eredi di Russo Giusti. Prevista la partecipazione straordinaria di Tuccio Musumeci, figura simbolo del teatro siciliano, al quale verrà assegnato un riconoscimento alla carriera conferito dalla fondazione Cav. Francesco Condorelli. Insieme ad altri premi, consegnati durante la serata. A cui prenderanno parte, con i propri interventi, il direttore artistico della Brigata d’arte Mario Sangani, il regista Antonello Capodici e i giornalisti Luciano Mirone e Vito Sapienza. Accompagnati dagli interventi musicali dell’Ensamble Brigarte.

«L’identità culturale non è astratta, ma è fatta di persone che hanno compiuto scelte concrete: restare, costruire, tramandare – commenta Carlo Caputo, sindaco di Belpasso – E di una comunità che ha saputo accogliere e far crescere quel seme. Grazie al lavoro della Brigata d’Arte e delle realtà del territorio celebriamo così una tradizione che continua a vivere attraverso le nuove generazioni». Una commemorazione iniziata a dicembre e che andrà avanti fino alla stagione estiva 2026. Con una rassegna teatrale dedicata a Russo Giusti, organizzata dalla Brigata d’Arte con il patrocinio del Comune di Belpasso e la partecipazione delle compagnie teatrali del territorio. Partner degli eventi di febbraio sono anche la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, la Pro Loco di Belpasso e il Circolo Culturale Athena.