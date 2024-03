Belpasso, il figlio piccolo consegna la droga ai carabinieri: arrestato 31enne

Tradito involontariamente dal figlio. A Belpasso, in provincia di Catania, un 31enne è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Alla vista di un posto di blocco, l’uomo – che era in auto con il figlio minorenne – ha accelerato vistosamente: dopo un breve inseguimento, l’auto è stata fermata. Da subito il 31enne è apparso agitato ed evasivo nelle risposte, per cui i militari hanno deciso di perquisire l’auto. A quel punto – forse spaventato dal controllo – il bambino ha tirato fuori dal giubbotto una busta di carta e l’ha consegnata ai carabinieri. Il padre, incredulo, non è riuscito a fermarlo.

Dentro la busta c’era un chilo di cocaina, che avrebbe fruttato oltre 100mila euro. Nel corso della perquisizione è stata trovata anche una mazza da baseball, nascosta sotto alcune cassette di arance nel bagagliaio dell’auto. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere catanese di piazza Lanza. I carabinieri hanno segnalato la vicenda all’autorità giudiziaria minorile, per le valutazioni sui provvedimenti legati al mantenimento della responsabilità genitoriale. Il controllo è avvenuto lungo la strada statale 121, che le forze dell’ordine considerano una delle rotte preferite per i corrieri della droga che operano nell’area etnea.