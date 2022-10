Basket, l’Alfa Catania pronta al debutto in C Gold: «Ci metteremo alla prova, gara dopo gara»

Il conto alla rovescia è ormai finito e l‘Alfa Basket Catania si prepara a riabbracciare il campo e l’agonismo, dopo la lunga pausa estiva. La compagine etnea, dominatrice della scorsa Serie C Silver, è pronta al debutto in campionato. Dall’argento si passerà all’oro, con la C gold 2022/2023 che rappresenterà la nuova sfida per gli alfisti. Un torneo che richiederà loro uno step ulteriore, una sfida personale che misurerà la crescita, mentale e tecnica, di un gruppo premiato con la riconferma quasi in blocco del roster, esclusi i casi di forza maggiore: «Il gruppo portante dello scorso anno era fatto da giocatori locali, eccezion fatta per lo statunitense Ennis Whatley – afferma il tecnico Davide Di Masi – Affronteremo questo campionato da matricola, consapevoli delle nostre capacità. Il gruppo è rodato dallo scorso anno ed anche in questa stagione ho ritrovato i ragazzi sul pezzo. Qualcuno dei protagonisti della scorsa stagione lo abbiamo perso, come ad esempio Nicolò Mazzoleni, che andrà a studiare e lavorare in Australia, ma gli innesti dovrebbero riuscire a controbilanciare le partenze».

Il tecnico etneo, poi, guarda al torneo che aspetta l’Alfa: «Sicuramente sarà un campionato un po’ più livellato – aggiunge l’allenatore – Più fisico, rispetto allo scorso. Sotto questo punto di vista abbiamo un leggero deficit, perché ci manca un profilo di spessore sotto canestro». Il cammino dell’Alfa comincerà con una trasferta insidiosa, in casa della VIS Reggio Calabria, un battesimo del fuoco che non preoccupa il trascinatore e leader dello spogliatoio alfista Luciano Abramo: «Dopo il successo in campionato della scorsa stagione vogliamo metterci alla prova in questo nuovo torneo – dice Abramo – Il gruppo è lo stesso e mi sembra abbastanza coeso. Ormai ci conosciamo da anni e sono sicuro che faremo bene. L’esordio? Andremo a Reggio Calabria, una delle trasferte più complicate della stagione. Campo difficile e squadra che conosce bene la categoria. Inoltre hanno stranieri di livello. Sarà un banco di prova tosto – conclude – ma sono felice che la nostra prima gara ci metta subito a confronto con una squadra di livello».