Palermo, banda del buco in azione per rubare in un centro scommesse

Per rubare nel centro scommesse Eurobet in via Campolo a Palermo i ladri sono entrati prima in un locale adiacente per poi fare un buco nella parete e portare via alcune migliaia di euro che si trovavano nella cassa. Sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno acquisendo le immagini registrate dai sistemi delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli autori del gesto.