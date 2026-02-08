Foto di carabinieri

Bancomat di Giarratana ritrovato nelle campagne: dentro c’erano 60mila euro

08/02/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Nella notte tra venerdì e sabato ignoti hanno assaltato la filiale della Banca Agricola di Sicilia di Giarratana, scardinando lo sportello Atm e portandolo via con una ruspa. La fuga, però, si è interrotta nelle campagne poco distanti dal paese, dove i carabinieri hanno recuperato il bancomat prima che venisse forzato.

Recuperati anche 60mila euro

Il recupero è stato effettuato dal nucleo investigativo provinciale di Ragusa, con il supporto del nucleo operativo radiomobile e dei militari dell’Arma di Giarratana. Insieme allo sportello automatico sono stati rinvenuti anche un autocarro e un’autovettura, entrambi rubati e privi di targhe, utilizzati per il trasporto e come apripista durante l’azione. Per rimuovere l’Atm dai campi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Secondo quanto emerso, il bancomat non era stato ancora aperto e conteneva circa 60mila euro in contanti. I mezzi recuperati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dopo i rilievi tecnici. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Ragusa, proseguono per risalire ai responsabili del tentato furto.

