Foto Franco Assenza

Lo sportello bancomat della Banca agricola popolare di Sicilia, a Giarratana, è stato portato via da un gruppo di malviventi. La banda la notte scorsa ha utilizzato una ruspa per scardinare l’impianto in via XX settembre. Il bottino, secondo una prima quantificazione, sarebbe di 50.000 euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La ruspa era stata rubata qualche giorno prima a Monterosso Almo. Nei mesi precedenti altri colpi con modalità analoghe sono stati messi a segno a Palazzolo Acreide e Buccheri.