Agira, disposta l’autopsia sul corpo del bambino di sei mesi morto dopo la caduta dall’ovetto

Sarà eseguita l’autopsia sul bambino di sei mesi di Agira (in provincia di Enna) morto il 13 luglio per le conseguenze di una caduta non dal fasciatoio, come inizialmente era stato ricostruito, ma dall’ovetto. Le condizioni del bimbo erano appare subito in condizioni gravissime era stato trasportato prima all’ospedale Umberto I di Enna e poi, in elisoccorso, al Cannizzaro di Catania dove l’intervento chirurgico alla testa era risultato vano per la gravità delle lesioni. La procura di Enna, che aveva subito aperto un fascicolo, ha disposto l’autopsia per fare luce sulla dinamica del gravissimo incidente domestico. L’inchiesta è condotta dal pool diretto dal procuratore capo Massimo Palmeri. Il bambino era stato portato in ospedale nel pomeriggio del 13 luglio dove è deceduto nelle ore successive. L’esame autoptico è fissato per giovedì 20 luglio. I primi elementi emersi confermano, comunque, che si è trattato di un tragico incidente.