Bambina di tre anni azzannata dal pitbull di un parente. È ricoverata in prognosi riservata

Una bambina di tre anni è stata azzannata da un pitbull di un parente a Rodì Milici, un paese del Messinese. La bambina è ricoverata in prognosi riservata nel reparto di terapia intensiva neonatale del Policlinico di Messina. Nella notte, la bambina è stata sottoposta a un delicato intervento. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi e, infatti, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. I genitori sono ancora sotto choc. La bambina è arrivata al Policlinico di Messina nella tarda serata di ieri trasportata in elisoccorso e sottoposta all’intervento chirurgico per i danni riportati alla testa. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stata azzannata dal pitbull di un parente. Sull’episodio sono in corso accertamenti coordinanti dalla procura di Barcellona Pozzo di Gotto.