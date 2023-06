Ballottaggio Siracusa, nel comitato di Francesco Italia già esplode l’entusiasmo

Unico capoluogo di provincia che passa per il ballottaggio a Siracusa la sfida è tra il sindaco uscente Francesco Italia e il candidato del centrodestra Ferdinando Messina. Quando oltre la metà delle sezioni (su 123) è già stata scrutinata, c’è uno scarto di circa tremila voti che non fa più contenere l’entusiasmo e l’euforia nel comitato di Francesco Italia. Urla, applausi e balletti. Si cominciano già a organizzare i veri e propri festeggiamenti anche se si vorrebbe continuare a mantenere una certa cautela fino alla fine dello spoglio. Non è ancora chiaro se Italia stia per arrivare al comitato oppure se si dirigerà direttamente a Palazzo Vermexio.

Quando le prime cinquanta sezioni sono già state scrutinate, in testa c’è il primo cittadino uscente Italia con il 56 per cento, mentre il competitor Messina si attesta al 44 per cento. Un trend che, al momento, si mantiene costante già dalle prime schede scrutinate. Intanto, è arrivato anche il dato definitivo sull’affluenza al momento della chiusura dei seggi (alle ore 15 di oggi 12 giugno): a essersi recati alle urne sono stai 39.571 elettori, ovvero il 38,74 per cento degli aventi diritto al voto. Un numero in calo del 16,10 per certo rispetto al primo turno.

Il primo turno – 28 e 29 maggio – si è concluso con Messina che ha superato leggermente il 32 per cento. Il primo cittadino uscente, invece, si è fermato al 23,9 per cento. La partita su Siracusa è cruciale per Forza Italia con gli azzurri che hanno indicato, tramite l’ex deputato regionale Giuseppe Gennuso, la candidatura di Messina. Decisione che non è andata giù ad Edy Bandiera, anche lui esponente forzista con un passato da assessore all’Agricoltura nel governo di Nello Musumeci. Bandiera, autosospesosi dal partito, si è candidato a sindaco ma al primo turno ha raccolto il 9 per cento dei consensi; al ballottaggio Bandiera ha sostenuto ufficialmente il sindaco uscente ed è stato indicato come suo vicesindaco. Resta all’opposizione, invece, Renata Giunta che al primo turno ha raggiunto il 19,4 per cento delle preferenze. Con Messina si sono schierati altri due candidati sindaco: Michele Mangiafico, che è stato anche inserito nella lista degli assessori e, a sorpresa, Giancarlo Garozzo, quest’ultimo ex sindaco della città.