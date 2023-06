Ballottaggio Aci Sant’Antonio, Quintino Rocca festeggia in piazza con i propri sostenitori

Alle 15 l’affluenza alle urne si attesa al 50, 52 per cento. I dati a scrutinio ultimato indicano Rocca del centrosinistra vincente ed eletto sindaco del Comune in provincia di Catania con il 51,66 per cento dei consensi. Si ferma al 48,34 per cento lo sfidante del centrodestra Giuseppe Santamaria.

Rocca, esponente del Partito Democratico, era sostenuto dalle liste Cittattiva Quintino Rocca Sindaco, Aci Sant’Antonio Avanti Così, Aci Sant’Antonio domani 2023, Aci Sant’Antonio 2030, mentre Santamaria, che ha ricoperto la carica di vice sindaco, era sostenuto da Aci Sant’Antonio Avanti Santamaria Sindaco, Uniti per Aci Sant’Antonio, Centristi, Democrazia Cristiana, Forza Italia. Al primo turno Rocca ha raccolto il 33,1 per cento delle preferenze mentre Santamaria si è fermato al 30,1 per cento. La coalizione del centrodestra si schiera compatta con Santamaria con l’apparentamento di due candidati usciti sconfitti al primo turno: Antonio Scuderi e Antonio Di Stefano.

SEZIONI SCRUTINATE: 16 di 16

QUINTINO ROCCA VOTI 3971

51,66 %

GIUSEPPE SANTAMARIA VOTI 3716

48,34 %