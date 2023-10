Ballarò Buskers, torna il Festival internazionale delle arti di strada e organizza una cena per autofinanziarsi

Da venerdì 20 a domenica 22 ottobre tra le viuzze e le piazze dello storico quartiere Albergheria di Palermo torna per la sua settima edizione il Ballarò Buskers il Festival internazionale di circo contemporaneo e arti da strada. Come ogni anno precede il festival il solito appuntamento con la cena di autofinanziamento. Quest’anno l’appuntamento è per venerdì 6 ottobre alle ore 20 al Chiostro del Carmine Maggiore (via Giovanni Grasso 13a). Si cenerà tutti insieme, grandi e piccini per festeggiare l’arrivo della nuova edizione.

Ogni edizione del Ballarò Buskers ha inaugurato nuovi spazi, luoghi abbandonati diventati piccoli gioielli possibili. Piazzetta Schiera, Ecce Homo, Mediterraneo, Sette Fate, Santa Rosalia, Giovanni Naso, Vicolo Gallo e il giardino di Handala ne sono bellissimi esempi. Spazi di cura, aggregazione, riqualificazione, apriamo lo sguardo al tema della nuova edizione del Festival: Spazi di cura. Cura degli spazi.

Come ogni anno la cena è offerta dai ristoranti e dalle attività commerciali che credono e sostengono il Festival ed è organizzata col supporto di tante associazioni e realtà cittadine: Spazio Donna Zen, Bisso Bistrot, Ciauli AgriCoop, Forno Storico Pietro Marino, Freschette, Stuzzicando, Al Fresco giardino, pizza e bistrot, Moltivolti, Trattoria Il Bersagliere, Balata, Gusto in, Panificio Lo Coco, Bar Al Negretto, Oriente da Shapoor, Pizzeria Pizzottando, Santamarina Bistrò, Le Delizie a Tavola di Alberto Napoli.

La cena sarà vegetariana e sarà così composta:

Mix di antipasti

Lasagne vegetariane

Un dolcino

Una bevanda

Piatto speciale per i bimbi e bimbe

Costo della cena €12

Per i bimbi e le bimbe fino a 12 anni €6

Per i bimbi ci saranno anche gli animatori Francesca e Andrea che giocaranno con loro!

Dopo la cena – come di consueto – si balla con la musica selezionata da Clara DJ!

Per info e prenotazioni chiamaci al

391 328 1176 (Agnese)

329 216 1394 (Francesco)

339 581 1817 (Lara)

Oppure scrivici a apsballarobuskers@gmail.com

Sarà possibile pagare anticipatamente tramite PayPal inviando il contributo alla mail info@ballarobuskers.it