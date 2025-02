Bagheria, una 42enne e una bambina sono state investite da un’auto

Una donna di 42 anni e una bambina sono state investite da un’auto a Bagheria, in provincia di Palermo. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Dante e via città di Palermo: la donna e la bambina erano a piedi. Il personale sanitario del 118 ha trasportato la donna all’ospedale Buccheri La Ferla e la bimba all’ospedale Di Cristina, strutture sanitarie che si trovano entrambe a Palermo. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Bagheria.