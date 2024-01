Avola, vigili del fuoco recuperano un cane caduto in un pozzo

Il 25 gennaio i vigili del fuoco di Noto sono intervenuti intorno alle 16.30 circa in località Oasi San Francesco (strada per Avola Antica) in un casolare abbandonato per recuperare un cane randagio precipitato in fondo a un pozzo, allertati da alcuni vicini che lo sentivano guaire.

Sono intervenuti sul posto anche i vigili urbani di Avola che hanno cercato di rilevare il microchip senza esito. Le operazioni di recupero sono state difficoltose sia per la profondità del pozzo (circa otto metri) che per le dimensioni della bocca molto stretta. Un vigile del fuoco è stato imbracato e calato all’Interno del pozzo con l’utilizzo della scala a ganci opportunamente ancorata. Il cane si è subito fidato del suo soccorritore, si è fatto imbracare, prendere in braccio e si è fatto portare in superficie.