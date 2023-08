Avola, scappa a un controllo dei carabinieri. Individuato e denunciato un 26enne

I carabinieri dell’aliquota operativa del nucleo radiomobile di Noto hanno denunciato un 26enne per resistenza a pubblico ufficiale. Per sottrarsi al controllo, l’uomo ha opposto resistenza ai militari che gli avevano imposto di fermarsi e si è dato alla fuga per le vie cittadine a bordo del suo motociclo di grossa cilindrata.

I carabinieri lo hanno rintracciato poco dopo e, dopo una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto circa 4 grammi di marijuana che il 26enne nascondeva in casa. I controlli sui documenti di guida e di circolazione hanno fatto emergere che il 26enne si era messo alla guida senza avere conseguito la patente.